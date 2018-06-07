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07 Haziran 2018 00:16

Sur’da hendek kazan hain İznik’te hücre evinde yakalandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hendek kazarak El Yapımı Patlayıcı (EYP) tuzakladığı tespit edilen firari terörist yapılan İstanbul merkezli operasyon kapsamında Bursa’nın İznik ilçesinde saklandığı hücre evinde yakalandı.

Sur’da hendek kazan hain İznik’te hücre evinde yakalandı

07 Haziran 2018 00:16


Güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütünün üst yapılanması KCK ve gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 örgüt üyesinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bölücü hainlerin barındığı belirtilen 6 ilçede 22 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 13 hain kıskıvrak yakalandı.


Operasyonlarda yakalanan hainlerden Mahşuk K. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan baskında Eşrefzade Mahallesi’nde gizlendiği hücre evinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan firari terörist Mahşuk K. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerine teslim edildi. Mahşuk K. sorgulanmak üzere Bursa TEM Şube Müdürlüğü’ne getirildi.




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