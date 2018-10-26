Sürdürülebilirliğin uzmanları Bursa'ya geliyor

Bursagaz'ın ev sahipliğinde yapılacak olan "3. Bursa Sürdürülebilir Hayat Konferansı", gelecekte mükemmelliği arayanları ağırlayacak.

Rol model olma yolunda ilerleyen Bursagaz, KalDer Bursa Şubesi iş birliğiyle şimdiye kadar 2 kez düzenlediği 'Sürdürülebilir Hayat Konferansı'nın bu sene 3'üncüsünü gerçekleştirecek. Bursagaz yönetim binası konferans salonunda gerçekleştirilecek konferans ile sürdürülebilirlik çalışmaları anlatılacak. A. Genna İstanbul Kurucusu Selim Tuncer, Onuk Taşıt Sanayi CEO Dr. Ekber Onuk, UNDP GEF SGP Türkiye Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, REC Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi Uzmanı Gözde Odabaş ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, örnek uygulamalarını ve sürdürülebilirlik modellemesinin detaylarını, insan kaynağı, enerji, ekonomi, sosyal sorumluluk ve toplumsal güvenlik, operasyonel mükemmellik konularındaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Ayrıca Erdoğan Kar, M. Sait Toprak ve Nurhan Fidan Kube'nin katılacağı özel oturuma, yöresel ezgileriyle Hülya Polat eşlik edecek.

Sürdürülebilir Yaşam Konferansı'nın Bursa'ya çok büyük bir anlam katacağını belirten Bursagaz Yönetim Sistemleri Müdürü Halit Yılmaz, “Sürdürülebilirlik aslında çok yeni bir kavram gibi hayatımıza girmiş olsa da geçmişten günümüze insanların hassasiyet duyduğu bir kavramdır. Dünyadaki çeşitli kaynakları ve imkanları gelecek nesillere ne kadar bırakabilirsek dünyayı o kadar sürdürülebilir kılıyoruz anlamına gelmektedir. Gelecek nesillere dünyanın bu imkanlarını aktarmamız gerekiyor. Dünya nüfusu sürekli artmaktadır. Şuanda 7.5 milyon insan var. Gelecekte bu daha fazla olacaktır. Mevcut kaynakları bile olduğu gibi geleceğe bırakmış olsak, gelecek nesillere daha az kaynak kalmış olacak. Bursagaz olarak biz de bu bilinçle hareket etmekteyiz. Yapmış olduğumuz faaliyetlerde ve kararlarda dünyayı ve insanı düşünüyoruz. Bunlardan en önemlisi bulunmuş olduğumuz bina. LEED sertifikasyonuna sahip bizim bu binamız enerjisinin bir kısmını kendisi üretecek şekilde inşa edildi. Bu sayede binamız enerjisini, dünyanın kaynaklarını kullanarak değil yenilenebilir kaynaklarla kendisi üretiyor. Gelecek nesillere alacağı kadarını bırakmış oluyor” dedi.

Sosyal ve kültürel faaliyetleri sürdüren Bursagaz ekiplerinin, dağın zirvesinden denizin dibine kadar her yere el attığını belirten Yılmaz, “Oralardaki çöpleri ve atıkları temizledi. Belki 1 ton veya 2 ton dünya için bir anlam ifade etmez. Ama ateşe su taşıyan karınca misali görevlerini yerine getirmiş oldular. Ayrıca oradan geçen veya sergilenenleri görenler bu bilinci kazanmış oldu. Düzenleyeceğimiz konferansa bir birinden önemli ve kendi konularında uzman kişiler katılacak. Ekonomik, çevre ve sosyal konularını ele alacağız. Ekonomik anlamda inovasyona ve marka değerleri gibi konulara değineceğiz. Çevresel anlamda ise karbon ayak izi gibi farklı konular ele alınacak. Sosyal anlamda ise kadının iş dünyasındaki yeri ön planda olacak. Özel oturumumuz da ise, kayıp diller ve sesler ele alınacak” şeklinde konuştu.

Katılmak isteyenler www.yasaminsesiniduymak.com ön kayıt yaptırması gerektiğini belirten Yılmaz, 1 Kasım'da gerçekleştirilecek konferansa tüm Bursalıları davet etti.