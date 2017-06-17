Suriyeli genç, beraber kaçtığı kızın ailesi tarafından darp edildi

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da bir tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Mustafa O. (21) ile aynı atölyede çalışan Zeynep B. (20) evlenmek için kaçmaya karar verdi. İstanbul’dan otobüse binen çift Bursa’da kızın yakınları tarafından terminalde yakalandı. Zeynep B.’nin yakınları durdurdukları otobüsün içine girerek Mustafa O.’yu indirerek darp etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri genç adamı kızın yakınlarının elinden kurtararak linç edilmesini önledi. Yaklaşık 50 kişilik grubu dağıtmak için polis ekipleri, dağıtmak için biber gazı kullandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan Mustafa O., terminalin arka kapısından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Hastanede darp raporu alan Mustafa O., sevdiği kızın yakınlarından şikayetçi olmadı. Güvenlik sağlanmasının ardından Mustafa O., otobüse bindirdi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.