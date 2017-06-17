Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 11:39

Suriyeli genç, beraber kaçtığı kızın ailesi tarafından darp edildi

İstanbul’dan Bursa’ya sevdiği kızla birlikte kaçan Suriyeli genç darp edildi.

Suriyeli genç, beraber kaçtığı kızın ailesi tarafından darp edildi

17 Haziran 2017 11:39


Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da bir tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Mustafa O. (21) ile aynı atölyede çalışan Zeynep B. (20) evlenmek için kaçmaya karar verdi. İstanbul’dan otobüse binen çift Bursa’da kızın yakınları tarafından terminalde yakalandı. Zeynep B.’nin yakınları durdurdukları otobüsün içine girerek Mustafa O.’yu indirerek darp etti.


Olay yerine gelen polis ekipleri genç adamı kızın yakınlarının elinden kurtararak linç edilmesini önledi. Yaklaşık 50 kişilik grubu dağıtmak için polis ekipleri, dağıtmak için biber gazı kullandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan Mustafa O., terminalin arka kapısından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Hastanede darp raporu alan Mustafa O., sevdiği kızın yakınlarından şikayetçi olmadı. Güvenlik sağlanmasının ardından Mustafa O., otobüse bindirdi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
  • Pazar
    24°C
  • Pazartesi
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!