sürücülere çikolata çocuklara hediye

Kurban bayramı tatili için Bursa’ya gelen tatilciler, çikolata ve hediyelerle karşılandı. İnegöl ilçesi girişindeki uygulama noktasında trafik polisleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarırken, çikolata ikram etmeyi de ihmal etmedi. İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoglu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, İnegöl Bölge Trafik Amiri Gökhan Genç’in katıldığı uygulamada çocuklar da unutulmadı. Kalem hediye edilen çocuklarla yakından ilgilenen Seyitoglu, "Güvenli bir trafikle, mutlu bir

bayramı yaşamak, şu günlerde en çok hak ettiğimiz şey. Trafik kazalarını en aza indirilmesiyle alakalı olarak çocuklara verilen kırmızı düdük projesi olumlu yanıt verdi" diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, düdük uygulaması gibi küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturulabileceğini söyledi.