Susamsız kebap geliyor

Sektörlerinde büyük bir sıkıntının devam ettiğini belirten Erdal Pınar, "Son aylar itibariyle susam fiyatları tırmanıştadır. Geçen yıl temmuz ayında susamın kilosu 7.5 Türk lirası iken, şu anda 12 lira. Esnafımız susam alıp simit yapmakta zorlanmaktadır. Ham maddeye gelen zamlar esnafımızın belini büktü. Şu anda gümrüklerde bekleyen susamların, tahlil için bekleyen susamların acilen açılmasını istiyoruz. Susam borsasını çökertmemiz gerekiyor. Geçen yıl bu zaman 7.5 Türk lirası olan susam şu anda 12 Türk lirasına satılmaktadır. Esnafımız simit yapamaz hale geldi. Zamlar kaçınılmaz oldu. Esnaf mağdur. Hammadde, kira ve işçilik giderleri bunların üstüne bindiği zaman simit kurtarmıyor. Bursa’mızda 100 gram simit 1.5 Türk lirası, ama ileriki günlerde böyle ham maddeye zam gelirse 100 gram simit bir lira 75 kuruşa çıkmak zorunda kalacak. Esnafımız çok mağdur" dedi.

Pınar, "Susamcılarla, susam rantçılarıyla başımız dertte. Gümrüklerde susamları bekletiyorlar, arz talep dengesini yükseltiyorlar, fiyatı yükseltiyorlar. Susam fiyatı dolara göre 2 kat artmıştır. Ülke genelinde yılda 130 bin ton susam kullanıyoruz. Ülkede ürettiğimiz susam 23 bin ton. Paydaşlarımız bunları bilmekteler. Susam firmaları bunu ranta çevirmesini iyi biliyorlar. Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde büyük bir eylem başlatacağız. Susamsız simit üreteceğiz. Rantçıların önünü kesmek için bir günlük susamsız simit üretimi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza simit sever olarak sesleniyorum. Bunlara bir el atmanızı istiyoruz. 50 bin esnaf Türkiye genelinde mağduriyet yaşıyor" diye konuştu.