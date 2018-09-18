Süt icmâlleri askıda

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde süt icmâlleri askıya çıktı.

Yenişehir ve İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, 2018 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı süt icmâllerinin askıya çıktığını duyurdu. Üreticilerin Süt Üreticileri Birliği ya da bağlı bulundukları birliklerden listeleri kontrol etmelerini isteyen Nazif Tuna, “Süt desteklemeleri 3'er aylık dönemlerde senede 4 defa ödeniyor. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı icmâlleri hazırlandı ve birliklerde askıya çıktı. Üretici kendi sütünü kendi pazarlarsa 100 kuruş, eğer birlik vasıtası ile pazarlarsa 120 kuruş destekleme verilmişti. Bu yıl desteklemelerin artması bekleniyor” dedi.