Sutopu şampiyonasında Bursa’ya dördüncülük

25-27 Mayıs tarihlerinde yapılan şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor, grubunda oynadığı karşılaşmalarda Tofaşspor’u 9-5, Ataşehir Adaspor’u da 13-6 ile geçti. Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray’a 18-3 mağlup olarak 6 puanla yarı finale yükseldi. Yarı final maçında 14-4 yenilen Bursa ekibi, nefes nefese geçen üçüncülük-dördüncülük maçında Adalar Spor Kulübü’ne 13-12 mağlup olarak şampiyonayı dördüncü tamamladı.

Zorluk derecesi yüksek turnuvada sporcularının Bursa’yı başarıyla temsil ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediyespor Sutopu Baş Antrenörü Beyazıt Topçuoğlu, ortaya koydukları mücadele nedeniyle sporcularını tebrik etti. Topçuoğlu, kendilerine sunulan imkan ve destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.