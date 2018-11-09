Suuçtu'da radyo amatörleri yarışması

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin düzenlediği 'Radyo Sinyalleri Arama Yarışması'nda (ARDF) bir araya gelen 50 yarışmacı, sınırları belirlenmiş ormanlık alanda radyo alıcısı, harita ve pusula kullanarak önceden saklanmış olan radyo vericilerini bulmak için yarıştı.

Radyo amatörleri arasında 'Tilki Avı' olarak bilinen faaliyet, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 35 ve Bulgaristan'dan 15 yarışmacının iştirakiyle gerçekleştirildi. Yarışmacılar, Suuçtu Tabiat Parkı'nın eşsiz doğasında ormanlık alana saklanan ve 'tilki' olarak tabir edilen vericileri bulmak için ter döktü.

Türkiye'de ilk kez organize edilen ve renkli görüntülerin yaşandığı 'Radyo Sinyalleri Arama Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'ın da katıldığı bir törenle verildi. Yarışmacıları tebrik eden Başkan Sadi Kurtulan, Suuçtu'nun yeni yüzüyle Bursa'nın vazgeçilmez destinasyon alanlarından biri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Fotoğraf sanatçılarından doğa sporlarına uzanan geniş bir yelpazede yerli ve yabancı turistlere doğal bir platform sunan Suuçtu'nunbu tür faaliyetlerle daha çok tanındığını kaydeden Başkan Kurtulan, "Biz bu bölgeyi insanlarımızın hizmetine sunmak için yola çıktık. Gerçekten özel bir yarışmaya ev sahipliği yaptık. Radyo amatörcülüğünün Mustafakemalpaşa'da uzun bir geçmişi var. Başta hava sporları olmak üzere birçok etkinliğimizde bizlere destek oluyorlar. Bu aktivitenin devamı için katkılarımız sürecek" dedi.

TRAC Mustafakemalpaşa Şube Başkanı Gökhan Sunar ise bu yarışmaların radyo amatörlüğünü, sporculuğu ve yön bulma becerisini geliştirdiğini belirterek "Bu oyunun aynı zamanda TRAC'ın asıl maksadı afet durumunda insanlara yardımcı olmak, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek. ARDF yarışması aynı zamanda telsiz sinyallerinin bulunması konusunda arama kurtarma ekiplerine yardımcı olan bir faaliyet” diye konuştu.