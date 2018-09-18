Suuçtu'danTümbüldek'e zorlu koşu

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 7.'sini düzenlediği Suuçtu-Tümbüldek Yol Koşusu, bu yıl da nefes kesen mücadeleye sahne oldu.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilen koşuda ter döken 162 atlet, 15 km'lik zorlu parkurda kıyasıya yarıştı. Maraton Muradiye Sarnıç Mahallesi'nden başladı. Çıkış noktasında atletlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Türkiye'nin birçok şehrinden maratona katılarak etkinliğe sahip çıkan sporculara teşekkür etti.

Atletizmi bütün sporların başlangıcı olarak değerlendiren Sadi Kurtulan, “Suuçtu-Tümbüldek Koşusu artık yalnız Bursa'nın değil Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir maraton haline geldi. Burada şüphesiz en büyük teşekkürü sporcularımız hak ediyor. Bu doğal güzellik içinde, yeşilin ve suyun buluştuğu bu ender coğrafyada hem atletizme sahip çıkıyor hem de bu destinasyon alanını tanıtma imkanı buluyoruz. Bu koşuya katılan bütün sporcularımız bizim kültür elçimizdir” dedi.

Keyifli bir madalya mücadelesinin yaşandığı yarışa katılan 70 yaş üstü atletler, sporseverlerden büyük alkış aldı. Erkeklerde; Bitlisli atlet Alper Demir 46.28'lik derecesiyle birincilik ipini göğüslerken, 46.50 ile Mardin'den Ömer Alkanoğlu ikinci, Ayhan Sağlam ise 47.20 ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Eskişehir'den Demet Dinç 49.10'luk derecesiyle birinciliğe ulaşırken, Bursalı atletlerden Sebahat Akpınar 50.20 ile ikinciliği, Diyarbakır'dan Remziye Temel ise 52.25 ile üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren atletlere madalya ve ödülleri TümbüldekKaplıcaları'nda törenle verildi.