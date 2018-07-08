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08 Temmuz 2018 09:08

Suya attığı oltasına 50 kiloluk balık takıldı

Bursa’da fabrikada işçi olarak çalışan Bayram Oruç’un stres atmak için attığı oltasına boyu büyüklüğünde 50 kiloluk balık takıldı.

Suya attığı oltasına 50 kiloluk balık takıldı

08 Temmuz 2018 09:08


Büyükorhan ilçesinde Kocasu Deresi’ne giden Bayram Oruç, yanında getirdiği oltasını soğuk sulara attı. Oltasına 50 kilo ağırlığında, 1 metre 70 santim boyunda yayın balığı takıldı. Oltasına takılan balığı kıyıya çıkartmak için uzun süre uğraşan Oruç, 2 saatlik çabalar sonunda boyu büyüklüğündeki balığı kıyıya çıkarmayı başardı.


İlk defa bu kadar büyük balık yakaladığını ifade eden Bayram Oruç, "Bursa’da fabrikada çalışıyorum. Hafta sonu Kocasu Deresi’ne kafa dinlemeye geldim. Burada oltamı suya atıp beklemeye başladım. Beklerken büyük bir balık yakaladığımı hissettim, yakaladığım yayın balığını çekmek için 2 saat uğraştım. Sonunda kıyıya çekmeyi başardım. Yakaladığım bu balığı parçalayıp çalıştığım fabrikadaki arkadaşlarıma dağıtacağım” dedi.




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