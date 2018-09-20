T2'ye 3 aylık süre

Sonucu ne olur derseniz, sonucuna katlanırlar” dedi.

Büyükşehir Belediye'nin Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Ankara Yolu'ndaki meclis binasında yapılan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yönettiği oturumda, T2 tramvay hattında sürdürülen çalışmalar ile Bursaspor'un stadyum kira borcu gündeme geldi. Mecliste, Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak sürdürülen fakat bir müddet ara verilen Bereket Sofrası Buluşmaları konusu da görüşüldü. Başkan Aktaş, her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen, vatandaşın nabzının ölçüldüğü etkinliğin Cuma günü sabah namazıyla birlikte Yeşil Camii'nden tekrar başlatılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eylül ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada,T2 tramvay hattının inşasıyla ilgili müteahhit firma yetkililerine 3 aylık son bir süre verdiklerini açıkladı. T2 hattının 8 bin 100 metre uzunluğunda, 700 metresi yer altında 7 bin 400 metresi de yer üstünde bulunan, 4 kilometresi Demirtaş OSB ile bağlantılı bir uygulama olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Ringin bir ucu Kent Meydanı diğer ucu ise terminal içerisinde. Firma çalışıyor ama terminal içerisindeki basit ray inşaatları ile alakalı çalışıyor. Mücbir sebeplerden dolayı Ocak 2019 tarihini verdik. Bana sorarsanız yetişmez. Sonucu ne olur bilemem. Sonucuna katlanırlar” diye konuştu.

“Dolardaki artış bizi ilgilendirmiyor”

Başkan Aktaş, açıklamasında, T2 tramvay hattıyla ilgili dolar kurunda meydana gelen artışa da değindi. Dövizdeki artıştan doğan zararları Büyükşehir Belediyesi olarak karşılamalarının mümkün olmadığını kaydeden Başkan Aktaş, “Devlet sistem geliştirirse, bunu kamuoyuyla paylaşırız. Proje yüzde 75-80'ler civarında. Kurumun zarara girmemesi adına hukuki çerçevede ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Bursaspor'la kiraya karşı mahsuplaşma

Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursaspor'un stadyum kirası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne olan borcuna da değindi. Bursaspor'un her Süper Lig kulübü gibi mali sıkıntılarının bulunduğunu ve bunun giderilmesi noktasında kurum olarak gereken desteği sağladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Borç konusunda mahsuplaşma olabilir mi, olabilir. Kiranın ödenmemesiyle ilgili borç silme yoluna gitmeyiz. Kanuni çerçevede uygulama yaparız. Loca almak gibi” ifadelerini kullandı.

Erdem Saker'den 2035 planı uyarısı

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şeref üyesi eski Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, 2035 imar planı hazırlanırken geçmişte yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Biz geçmişte İmar ve İskan Bakanlığı ile imar planlarını birlikte yaptık. Bütün STK ve BTSO meclisinin onayını aldık. Bursa anayasasını koyduk. Bu anayasa paramparça edildi. Tarım toprakları ayrı bir çizgiyle çizildi. Sanayi bölgelerinin yüzde 55'i dolu, yüzde 45 boş. Bundan sonra bu topraklar içinde yaşayanlar yeni sanayi istemiyorlar. Bize toprak lazım. Cebinizde yüklü para da olsa üretim yapacak; toprağınız olmazsa anlamı yok. Tarım topraklarına iyi sahip çıkmamız lazım. Bursa'nın tarım toprakları çok değerli. Ağaköy'e gidin nasıl para kazanıyor. Bu konuda bütün arkadaşların çok titiz davranmalarını istiyorum. Anayasa paramparça oldu. Yüksek teknoloji ayrı, ama Bursa'ya yeni bir sanayi bölgesi yapılmamalı" dedi.