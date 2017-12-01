Taban engelli öğrencilerle buluştu

Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı programda engelli öğrencilerin hazırladığı sergi görücüye çıkarken, pasta kesilip Engelliler Günü şiir ve şarkılarla kutlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin’in de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Alper Taban, engelli öğrencilerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergiyi inceledi. Ardından öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Taban, ziyaret sırasında engelli öğrencilerin aileleriyle de sohbet etme fırsatı buldu. Taban, “Belediyemizin 2016 yılında hayata geçirmiş olduğu Engelliler Gündüz Bakım Evi’nde öğrencilerimizle, evlatlarımızla, ailelerimizle ve çalışanlarımızla bir araya geldik. Malumunuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Tabi öncelikle şunu ifade etmem lazım ki engelliler gününü bir güne sığdırmak mümkün değil. Bizim tabi engelden anladığımızın ne olduğunu da önemsemek lazım. Var olan bir engel varsa o engeli ortadan kaldırmaya çalışmak bana göre en sağlıklı durum. Burada evlatlarımız ve ailelerini gördük. Ailelerimizle burada sohbet ederken memnuniyetlerini ölçmek adına da kendilerine sorduğumuzda çok faydalı bir iş yapıldığını müşahede etmiş olduk. Çalışma ekibimiz, öğretmenlerimiz ve beraberinde koordinasyonu sağlayan tüm ekibimiz gerçekten çok gayretli bir şekilde buradaki evlatlarımıza sahip çıkıyor. Ailelerimiz de evlatlarını gözü arkada kalmayacak şekilde bizlere teslim edebiliyorlar” dedi.