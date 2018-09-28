Taban, Ertuğrulgazi sakinleri ile bir araya geldi

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nin meselelerinin masaya yatırıldığı buluşmaya Başkan Yardımcısı Adil Kansu, Fen işleri Müdürü Mesut Emirli, Park ve Bahçeler Müdürü Sabri Mert ile müdürlük çalışanları da katıldı. Mahalle sakinleri sıkıntılarını Başkanı Alper Taban'a anlatma fırsatı buldu. Taban, “Mahalle sakinleri ile bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman vatandaşlarımıza kulak vermeye çalıştık. Yaklaşık 10 aydır her ortamda bulunarak küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar yapmanın gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Önemli olanın içinde bulunduğun zamanda ne kadar faydalı olduğundur vurgusu yapan Taban, “Zaman su gibi akıp gidiyor. O yüzden zamanı en iyi şekilde kullanarak, belediyenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İnegöl çok hızlı bir şekilde büyüyor, değişiyor ve gelişiyor. O yüzden hareket kabiliyeti yüksek, ekip ve ekipmanımızla şehrin dört bir tarafında canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Ertuğrulgazi'nin sıkıntılarının farkındayız. Bilhassa alt yapı meselesini halletmeden üst yapıda iyileştirmeler yapmanın bir mânâsı yok. Bir yerleşim yerinde yapılaşma bitmeden orada sıcak asfalt çalışması yapmak yanlış. Onun yerine vatandaşlarımızın kışın çamurdan, yazında tozdan korunması için sathî kaplama yapıyoruz. Özellikle kaynak ve maliyet israfı yapmak istemiyoruz. Bizleri bugün mahallemizde misafir eden bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunar, hepinizi en içten kalbi duygularımla selamlarım” dedi.