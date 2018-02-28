Taban: “Hedef Türkiye’nin en iyi belediyesi olmak”

Yeni yazılım programının ilk eğitimine katılan Belediye Başkanı Alper Taban, “Hedefimiz Türkiye’nin en iyi belediyesi olmak. Ve sizlerde Türkiye’deki o parmakla gösterilen en iyi belediyenin en iyi çalışanları olmalısınız” dedi.

“Belediyeyi değil, şehri yönet” sloganıyla Universal Bilgi Teknolojileri firmasının ürettiği ‘Flexcity’ yazılımına geçiş sürecinde, İnegöl Belediyesi personeline yeni sistemin tanıtımı 4 grup halinde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek. Mobilya Müzesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “e-masam” eğitimleri bugün başladı. İlk eğitime Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Belediyenin farklı birimlerinden personelin katıldığı eğitimde, Universal firması yetkilileri sistemin kullanımına ilişkin bilgiler verdi.

Eğitim programının açılışında personele hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, daha iyi bir yönetim için yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girildiğini duyurdu. Teknolojik yatırımlar yaptıklarını ifade eden Taban, “İnşallah bu yatırımların meyvesini toplayacağız. Bunun karşılığı ne olacak? Sistemimiz olacak. Sisteme yatırım yapıyoruz. Sisteme yatırım yaptığımız zaman da şununla karşılaşacağız; vatandaşımız da biz de bundan mutlu olacağız. Çalışanlar hem verimli çalışmış olacak hem huzurlu ve mutu çalışmış olacak. Çünkü yükü de eşit dağıtmaya çalışıyorsun. Herkesin görev ve sorumluluklarını çiziyorsun, onlardan beklentileri söylüyorsun. Karşılığında hizmet alan vatandaşta bundan mutlu olacak. Onlara da adil ve standart bir hizmet sunuyor olacağız. İşin burasını önemsiyorum. Kurumsal olmak, aynı dili konuşmak zorundayız” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda hedeflerine de vurgu yapan Alper Taban, “Hedefimiz Türkiye’nin en iyi belediyesi olmak. Ve sizlerde Türkiye’deki o parmakla gösterilen en iyi belediyenin en iyi çalışanları olmalısınız. İnşallah çok daha güzel günleri hep birlikte göreceğimizi ümit ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Eğitimler bugün ve yarın öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere farklı gruplarla devam edecek.