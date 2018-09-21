Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Taban, “İnegöl için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Zziyarette konuşan Başkan Taban, ulaşımda son yıllarda büyük hamleler yapıldığını söyleyerek, “Bursa ve çevre illere önemli hizmetler yapıldı. Bu güzel çalışmalara imza atan Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere bütün Karayolları çalışanlarımıza bölge müdürümüzün nezdinde teşekkürlerimi sunmak isterim. Mesudiye alt geçidi ve Avarlar kavşağında yaşanan sıkıntıları masaya yatırdık. İnegöllü vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bölge müdürümüze bilgi verdik. Eylül sonuna kadar geçidin alt tarafı trafiğe açılacak. Ayrıca ziyaretimizde Avarlar kavşağında yaşanan trafik kazalarını da konuşma fırsatı bulduk. Buradaki yol güzergâhlarının karmaşıklığı karşısında iyileştirmeler yapılması noktasında fikir alışverişinde bulunduk. İnegöl için gereken ne ise onu yapacağız. Bölge müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Alper Taban, Bölge Müdürü Turgay Çolak'a çiçek takdim etti.