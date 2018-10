Taban: “İnegöl parmakla gösterilen bir şehir olsun”

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası' adlı halk buluşmalarına devam ediyor.

Bereket Sofrası bu hafta Suyolu Camii'nde kuruldu. Sabah namazı sonrası vatandaşlarla simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapıldı. Başkan Alper Taban, “Temizlik hususunda İnegöl'de ciddi bir sıkıntımız var. Ben istiyorum ki parmakla gösterilen bir şehir olsun İnegöl. Bu şehre gelen insan imrensin. Her yönden bakımlı, güzel bir şehir desin” dedi.

Taban, “Vatandaşlarımızla her buluşmamızda şunu söylüyorum; bize destek verin, yardımcı olun. Belediye başkanının her şeyi görmesi, tek başına halletmesi mümkün değil. Vatandaşlar ona destek olmalı. Aksaklıkları sadece bize bildirmeniz kâfi. Buraya geldik, büyüklerimiz bize yan tarafa çöp atıldığını, düzensiz olduğunu söylüyor. Bizim her şeyi görmemiz, her şeye yetişmemiz çok mümkün değil. Herkes kendi muhitinden başlayarak, kendi işyerinin, evinin önündeki eksikleri bildirirse biz de o eksikleri bir bir gideririz” dedi.

Bir yıllık başkanlık döneminde iş yükünün 10 kat arttığını ifade eden Alper Taban, “Çözüm Merkezi kurduk. Vatandaş arasın. Biz 24 saat esaslı çalışıyoruz. Gecenin bir vakti de arasanız telefonun başında arkadaşlarımız var. Telefonun ucundaki arkadaşlarımız da hemen saha ekiplerimizi buralara yönlendirerek sıkıntının giderilmesi için çalışıyor. Özellikle son süreçte yükümüz bir önceki yıla göre 10 kat arttı. Varsın artsın. Eğer bunlar belediye eliyle çözülecek işlerse biz de bunları bir bir çözelim” diye konuştu.