Taban: “İş hızımızı on kat artırdık”

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her cuma sabahı farklı bir camide kurulan “Bereket Sofrası Halk Günleri”ne devam ediyor.

Başkan Alper Taban, bu sabah Mevlana Camii cemaatiyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Taban, vatandaşın yönetime ortak olmasının önemine dikkat çekerek, “Bunda da hamdolsun başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Göreve geldiğimizde aylık ortalamada 350 civarı iş yapıyorduk şu anda 3500'lere geldik. 10 kat arttırdık. Vatandaş sahadaki her sorunu bizlerle paylaştığı için biz de daha hızlı hareket etmeye başladık” dedi.

Taban, “Belediye başkanı olarak 1 yıldır görev yapıyorum. Ekibimizle, ilçe başkanımızla, teşkilatımızla, meclis üyelerimizle koordineli bir şekilde el ele vererek vatandaşlarımızın da desteğiyle hizmet ediyoruz. Şehrimizde genel kanaat az çok belli. Alt yapıyla ilgili eksikleri hepimiz yaşayarak görüyoruz. Ulaşımla ilgili, trafikle ilgili, parklanmayla ilgili vatandaşlarımızın bize ilettiği meselelerden haberdarız. Biz bunları kısa, orta ve uzun vadede olmak üzere imkanlarımızı da göz önünde bulundurarak, Büyükşehir Belediyemizin desteklerini alarak, hükümetimizin ve aynı şekilde milletvekillerimizin desteklerini alarak bunları bir bir bertaraf etmeye çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşların katkılarıyla iş hızının 10 kat arttığını kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti:

“Blediye başkanı her konuda uzman olamaz. Her şeyi bilemez. Ben işletme eğitimi aldım bu konuda bir uzmanlığım olabilir ama şehir yönetiminde, belediyecilikte gerçekten pek çok konu var. Ben şunu arzu ediyorum; gelişmiş seviyede olan ülkelerde, şehirlerde vatandaş duyarlı vatandaş seviyesine gelmiş. Bu ne demek? Vatandaş derdini yetkili beklemeksizin ilgili kurumlara iletiyor. Böylesine kalabalık bir şehirde ille bir başkanının vatandaşı bulması veya vatandaşla irtibat kurması zor olabilir, ancak biz vatandaşın bizlere erişmesini kolaylaştırdık. Günün şartlarına uygun şekilde telefonla, kapıdan gelerek, whatsapp hattı gibi, maillerle, SMS'lerle Vatandaş hangi yöntemle bize daha kolay ulaşabilecekse oradan gelmesini sağlayarak bizlere sorun ve problemlerini iletmelerini arzu ettik. Bunda da hamdolsun başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Göreve geldiğimizde aylık ortalamada 350 civarı iş yapıyorduk şuanda 3 bin 500'lere geldik. 10 kat artırdık. Vatandaş bunları bize ilettiği, sahadaki her sorunu bizlerle paylaştığı için biz de bununla ilgili daha hızlı hareket etmeye başladık.”