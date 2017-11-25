Taban: “İstihdam Fuarı hedefine ulaştı”

Belediye Başkanı Alper Taban, fuarın maksadına ulaştığını ifade etti.

Fuarın kapanış gününde Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ile birlikte İTSO Meclis Başkanı Sadık Gülerer ve İŞKUR İnegöl Şube Müdürü Ahmet Baştürk’ün de iştirakiyle fuarı ziyaret edip firmaların stantlarını gezdi. Katılımcı firmalara destek ve katkılarından dolayı teşekkür edip katılım belgelerini takdim eden Taban, ayrıca fuara ilişkin bilgiler de aldı. Katılımcı firmaların sonucundan memnun olduğu fuara 2 gün boyunca iş arayan çok sayıda vatandaşın gelerek firmalarla iletişime geçtiği ve form doldurup bilgi aldığı ifade edildi.

Sertifika takdimlerinin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, fuarın maksadına ulaştığına vurgu yaparak, “Dün itibariyle açmış olduğumuz, 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz İstihdam Fuarının son gününde firmalarımızı tek tek ziyaret ettik. Memnuniyetlerini ölçümleyebilmek adına kendileriyle sohbet edip beraberinde de katkı ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür edip katılım belgelerini takdim ettik. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki yapılan çalışma gerçekten amacına uygun oldu. Memnuniyet oranının yüksek olduğunu görebiliyorum. Ama bununla da yetinmeyeceğiz, firmaların fuarla ilgili düşüncelerini ve hissiyatlarını da geri bildirim şeklinde almak istiyoruz. Biz bir model ortaya koymaya çalıştık ama bu model daha faydalı bir hale nasıl dönüştürülebilir bunun gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Burada iş arayan vatandaşlarımızla işverenlerimizi bir araya getirerek güzel bir sinerji oluşturulduğunu düşünüyoruz. Bazı firmalarımız internet ortamında yapılan başvurulara göre burada yüz yüze yaptığımız görüşmelerin çok daha etkili ve sonuç odaklı olduğunu ifade ettiler. Bunlar da bizim adımıza memnuniyet verici. Dolayısıyla biz bu çalışmayı İŞKUR Müdürlüğümüz, Ticaret Odamız, Kaymakamlığımız ve İnegöl Belediyesi ekseninde yaptık. Gerçekten buradan da bir sinerji doğmuş oldu. Bu kurumlar birbirleriyle senkronizasyon içerisinde çalışmak durumunda. Bunun da karşılığını zaten İnegöl olarak her daim alıyoruz. İnegöl’ümüzü hak ettiği en iyi noktaya getirebilmek biz yöneticilerin görev ve sorumluluğudur. İnegöl’ü inşallah daha iyi yerlerde görebilmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.