Taban köpek saldırısına uğrayan çocuğu ziyaret etti

Başkan Alper Taban, geçen hafta köpek tarafından bacağından ısırılan 12 yaşındaki Ahmet Can Yaldız’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Baba Mithat Yaldız ve Ahmet Can’a geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Taban’a, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mesut Karıman da eşlik etti. Alper Taban, “Ahmet yavrumuz bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ben bunu gördüğümde çok üzüldüm. Bugün kendilerini ziyaret ettik. Göreve geldiğimiz günden bu güne üzerinde durduğumuz meselelerden biri sokak hayvanlarının vatandaşlarımıza zarar vermeyecek şekilde hayatlarını idame ettirebilmesi. Nihayetinde onlar da bir canlıdır. Dolayısıyla o dengeyi kurabilmek adına, bilhassa vatandaşlarımızı da sürece katarak, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla bunlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Ama görüyorum ki bu mücadelede farklı yöntemler, yenilikler bulmak zorundayız. Bir oğlumuz bu işten bir şekilde zarar gördü. Çok daha vahim durumda olabilirdi. Dolayısıyla ben şehrin sorumlusu olarak bundan duyduğum rahatsızlığı arkadaşlarıma da ifade edip, Ahmet evladımıza geçmiş olsun demek istedim. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle bir şey yaşamayalım. Bunun için de gerekli mücadeleyi daha fazla yapacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Alper Taban, Ahmet Can’a satranç takımı, çiçek ve çikolata verdi.