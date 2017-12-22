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22 Aralık 2017 12:11

Taban vatandaşla buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her cuma sabahı farklı bir camide kurulan “Bereket Sofrası” adlı halk günlerine devam ediyor.

Taban vatandaşla buluştu

22 Aralık 2017 12:11


Başkan Alper Taban, bu hafta Urgancılar Camii cemaatiyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Taban, “Dün Birleşmiş Milletler’de yapılan oylamada Kudüs ile ilgili alınan karar reddedildi. Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesiyle ilgili BM’den böyle bir karar çıktı. Bana göre dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır” dedi.


Vatandaşların taleplerinin dinlendiği kahvaltının ardından konuşan Başkan Alper Taban, “Her cuma sabahı olduğu gibi bu hafta da Urgancılar Camii’nde soframızı kuralım ve sizlerle bir araya gelelim istedik. Yapacağımız iş çok. Eksiklerimiz çok fazla olabilir. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Vakti geldiğinde de en güzel şekilde görevi teslim edeceğiz. Bu süre zarfında da vatandaşımızın meselelerini bir bir halletmeye çalışacağız. Göreve geldiğimde şehirdeki tüm vatandaşlarımızın fikrini alacağız demiştim. Bunu da sizlerle her buluşmamızda kulak vererek gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.




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