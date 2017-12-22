Taban vatandaşla buluştu

Başkan Alper Taban, bu hafta Urgancılar Camii cemaatiyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Taban, “Dün Birleşmiş Milletler’de yapılan oylamada Kudüs ile ilgili alınan karar reddedildi. Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesiyle ilgili BM’den böyle bir karar çıktı. Bana göre dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır” dedi.

Vatandaşların taleplerinin dinlendiği kahvaltının ardından konuşan Başkan Alper Taban, “Her cuma sabahı olduğu gibi bu hafta da Urgancılar Camii’nde soframızı kuralım ve sizlerle bir araya gelelim istedik. Yapacağımız iş çok. Eksiklerimiz çok fazla olabilir. Biz elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Vakti geldiğinde de en güzel şekilde görevi teslim edeceğiz. Bu süre zarfında da vatandaşımızın meselelerini bir bir halletmeye çalışacağız. Göreve geldiğimde şehirdeki tüm vatandaşlarımızın fikrini alacağız demiştim. Bunu da sizlerle her buluşmamızda kulak vererek gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.