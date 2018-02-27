Taban’dan esnafa çat kapı ziyaret

Göreve geldiği günden bu yana halkın içinde olan Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile birlikte Mahmut Esatbey Caddesi esnafını ziyaret etti. Taban ve Ersan’a bazı AK Partili meclis üyeleri ile parti yöneticileri de eşlik etti. Cadde boyunca esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Taban, onların talep ve meselelerini dinledi. Mahalli idare anlayışlarının temelinde belediye ve vatandaş arasındaki mesafeyi olabildiğince kısaltmak olduğunu ifade eden Alper Taban, dönemin tamamlanmasına kadar olan sürede mevcut projeleri sürdürürken, bir yandan da merkezinde insan bulunan yeni uygulamalar ve projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi. Ziyaretlerde esnafla bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.