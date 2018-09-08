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08 Eylül 2018 15:36

Taban’dan köpek saldırısına uğrayan Burak’a geçmiş olsun ziyareti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuğu evinde ziyaret etti.

Taban’dan köpek saldırısına uğrayan Burak’a geçmiş olsun ziyareti

08 Eylül 2018 15:36


İnegöl’de geçen hafta Heykel bölgesinde iki kez köpek saldırısı yaşandı. Heykel bölgesinde 12 yaşındaki Ahmet Can Yaldız arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bir sokak köpeğinin saldırısına uğramıştı. Bu olaydan bir gün sonra da 8 yaşındaki Burak Demircan, ailesiyle birlikte gezmeye çıktığında aynı civarda bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. İnegöl Belediyesi saldırı olaylarının ardından bölgeden 4 tane köpeği yakalayarak, çocukları ısıran köpeği teşhis etmişti. Köpek karantinaya alındı.


Küçük çocuk hastanede tedavi olduktan sonra taburcu edilirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Burak Demircan ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Burak ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Alper Taban’a, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mesut Karıman da eşlik etti. Aileye konuyla ilgili bilgi verildi.


Alper Taban, “Burak evladımızı köpek ısırmış. Biz de hem geçmiş olsun dileklerimizi iletmek, hem de sizin ağzınızdan olayın nasıl olduğunu dinlemek istedik. Çocuğumuzun da durumunu görelim istedim. Çok geçmiş olsun” dedi.




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