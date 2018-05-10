Taban’dan öğrencilere altın öğütler

Belediye Başkanı Alper Taban, özel bir okulun “Kariyer Günleri”ne katıldı. Ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Taban, öğrencilerin sorularını da cevapladı. Sohbet havasında yaklaşık 2 saat süren Kariyer Günleri etkinliğinde Başkan Taban, öğrencilere ders çalışırken aynı zamanda sosyal hayattan uzaklaşmanın da olumsuz sonuçları olacağını ifade etti.

Kariyer Günlerinde öğrencilere hitap eden Başkan Taban, “Bilhassa böyle genç bir kitleyle bir araya geldiğimde çok mutlu oluyorum. Sizlerin duyduğu heyecanı bizler de aynı şekilde hissediyoruz. Şuana kadar 6 okul ziyareti yaptım. Ancak özel okul olarak ilk sizin okulunuza gelmiş olduk. Okul idaremizin daveti üzerine geldik. Bizim için de bu buluşmalar farklı bir tecrübe oluyor. Belki henüz 5-6 aydır belediye başkanıyım, ama paylaşabileceğim, heybemde ne var, ne yok ben de bir şeylerin farkına vararak tecrübe ediyorum. Kazandığım tecrübelerim varsa, bunları da genç kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum” dedi.

Konuşmasında zamanın önemi ve değerine de dikkat çeken Alper Taban, “Bu makamda oturan bir ağabeyiniz olarak, bana şu anda en değerli şeyiniz ne diye sorsalar, tabii ki sağlık her şeyden önemli, ama önce zaman derim. Çünkü şu anda zamanı iyi yönetememek gibi, zamanın akışına ayak uyduramamak, yetişememek gibi bir durum söz konusu. Pek çok yöneticimiz görev yapıyor, ancak belediye başkanlığı çok daha farklı bir alan. Pek çok mesuliyetiniz var, daire müdürleriniz var, ancak yine birçok kişi organizasyon içerisinde yukarıya erişmeye çalışıyor. Belediye başkanına anlatayım, söyleyeyim, o bizi anlar gibi düşünüyor. Aslında biz böyle bir özelliğe sahip değiliz. Kanunlarla, mevzuatlarla yönetilen bir sistemimiz var. Doğal olarak biz de kanunların üzerinde değiliz. Mevzuata bakarak iş ve işlemleri yapıyoruz. Bunu da demek ki vatandaşa en doğru şekilde anlatmalıyız ki vatandaş her işi bize getirmesin” diye konuştu.