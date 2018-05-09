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09 Mayıs 2018 14:14

Taciz zanlısının firar hayalleri merdivenlere takıldı

Bursa’da, bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen zanlı kaçmaya çalıştı.

Taciz zanlısının firar hayalleri merdivenlere takıldı

09 Mayıs 2018 14:14

Kollarındaki kelepçeyle koşarak adliyeden çıkmak isteyen zanlıyı polisler merdivenlerde yakaladı.


Bursa’da 24 yaşındaki B.K, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu gece saat 03.00 sıralarında Meydancık Parkı civarında taciz ettiği iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen B.K, cezaevine gireceğini öğrenince beraberindeki polislerin evraklarla ilgilenmesini fırsat bilip, can havliyle çıkışa doğru kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada kelepçeli olduğu görülen B.K. adliye merdivenlerinde kıskıvrak yakalandı.




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