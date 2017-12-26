Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 16:39

Tahir Ağa Hamamı hizmete açıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Tahir Ağa Hamamı hizmete açıldı.

Tahir Ağa Hamamı hizmete açıldı

26 Aralık 2017 16:39


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür merkezi haline getirilen Tahir Ağa Hamamı, Mudanyalıların talebi üzerine yeniden düzenlenerek hamam haline getirildi. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal, Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emir Ali Usta ve vatandaşların iştirakiyle Tahir Ağa Hamamı hizmete açıldı. Tam teşekküllü hamam olan Tahir Ağa Hamamı’nda 12 kurna, göbek taşı, sauna, kese, masaj ve duş hizmetleri verilecek. Hamamdan sabah 06:00, akşam 23:00 saatleri arasında şimdilik sadece erkekler faydalanabilecek. Hamamı Nazım Ceran işletecek.


Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, "Bu işletmemizi ilçemize kazandıranlara şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin ihtiyaç duyduğu bir işletmeydi. Hayırlı olsun" dedi.


AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Murat Ünal, "Vatandaşımızın ne arzusu varsa onları çözmek bizim boynumuzun borcu. İnşallah çok kısa sürede sahilide bitireceğiz. Bütün AK Parti ailesi olarak hepimiz Mudanya halkının emrindeyiz. İnşallah güzel hizmetler olur" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    16°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç