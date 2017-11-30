Tahtakale Çarşısı’na estetik dokunuş

Proje kapsamında bölgedeki 54 dükkanın tamamının çatıları yenilendi. Yeni yağmur iniş boruları ve oluklar takıldı. Pencere ve kapı doğramaları değiştirilen dükkanlara yeni kepenkler takıldı. Dükkanların cephe çalışmalarının tamamlanmasının ardından 24 pazar tezgahı için de açılır kapanır tente yapılacak. Dükkanların cephe yenileme çalışmalarının yanı sıra çarşının iç avlusunun bin 500 metrekarelik zemin kaplaması için de çalışmalar başlatıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tarihi çarşılarımızdan biri olan Tahtakale Çarşısı, Bursa için büyük önem taşıyor. Burası zamanın etkisiyle eskimiş ve çöküntü halini almaya başlamış. Burada eski ile yeni birbirine karışmış durumda. Çalışmalarımızdaki asıl amacımız yenilemeyle birlikte bölge esnafının ticari aktivitesini de korumak. Çalışmalarımız bittiğinde burası bir cazibe merkezi olacak. Uludağ köylerinde yetişen taze sebze meyveler burada doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşacak. Tahtakale Çarşı da yenilenen yüzüyle ticari hareketliliğin yaşandığı en önemli noktalardan biri olacak” dedi.