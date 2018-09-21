Tahtakale'ye yeni yüz

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'nın en eski çarşılarından biri olan Tahtakale'de yürütülen cephe sağlıklaştırma ve kaplama çalışmaları çerçevesinde 54 dükkanın 49'u tamamlandı. Zemine döşenecek olan taş kaplamalar için de çalışmalara başlandı.

Geçmişi Çelebi Mehmet dönemine dayanan Tahtakale Çarşısı'nda Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Asırlardır farklı meslek kollarını kucaklayan ve günümüzde köylü pazarı olarak hizmet veren çarşı, esnafın ve köylülerin daha sağlıklı koşullarda ticaret yapmasını sağlamak adına baştan sona yenileniyor. Bölgedeki 54 dükkanın 49'unun cephe doğramaları, saçakları, dükkan tabelaları ve ürün teşhir tezgahları yeniden düzenlendi. Dükkanların yağmur iniş boruları ve olukları, pencere ve kapı doğramaları ile cephe boyaları yenilendi. 24 pazar tezgahının üst örtüleri, demir konstrüksiyon ve yarı şeffaf polikarbon malzeme ile kapatıldı. Pazar tezgahları için açılır kapanır tente yapıldı. Dükkanların cephe yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından çarşının iç avlusunun bin 500 metrekarelik zemin kaplaması kazı çalışmaları başladı. Proje kapsamında çarşı içerisinde yer alan anıt çınarın bakımı ve peyzajı da yapılacak. Tahtakale'de gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları tarihimizi koruyan, kültürümüze hizmet eden bir çalışma olmasının dışında, çarşının ticaret hacmini arttıracak ve unutulan geleneklerimizi yeniden canlandıracak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tahtakale Çarşısı'nı gezerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi'nin tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalarda öncü belediye olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Tahtakale Çarşısı'nda yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Çarşıdaki 54 dükkanın 49'unda çalışmalar tamamlandı. Bununla birlikte zemin kaplama çalışmaları için beton dökümü yapılıyor. Çarşının zeminine hasırlı beton dökülüp, küp taş kaplaması yapılacak. Bir ay içerisinde çalışmaları tamamlayarak Tahtakale Çarşısı'nı eski cazibesine kavuşturmuş olacağız. Çalışmaların büyük bir bölümünün bitmesiyle birlikte çarşıda şimdiden bir hareketlilik başladı. Vatandaşların buraya gelerek hem yeni bir ticari merkezle buluştuklarını hem de güzel otantik bir ortamda dinlendiklerini görüyoruz. Bu da bizim için mutluluk verici bir durum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.