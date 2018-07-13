Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 16:34

Tahtakumay’dan İnegöl’e dostluk ziyareti

Uluslararası Kültür Sanat Festivali için İnegöl’e gelen Tahtamukay Belediye Başkanı Ali Neujrok ve beraberindeki heyeti ağırlayan Belediye Başkanı Alper Taban, kurulan kardeşlik ilişkilerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Tahtakumay’dan İnegöl’e dostluk ziyareti

13 Temmuz 2018 16:34


İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali cumartesi günü başlıyor. Festival için yurt dışından davet edilen kardeş şehirlerin heyetleri İnegöl’e gelmeye başladı. İlk gelen heyet, Adigey bölgesinden Tahtamukay Belediye Başkanı Ali Neujrok ile beraberindeki delegasyon oldu. Tahtamukay heyeti, İnegöl ziyareti kapsamında bugün Belediye Başkanı Alper Taban’ı da ziyaret etti. Ali Neujrok, “Bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Alper başkanımızı tebrik ediyoruz. İki tarafın da karşılıklı gelip gitmelerinin bizi mutlu ettiğini belirtmek istiyoruz. Bunun devamını da bekliyoruz” dedi.


Alper Taban ise, “Bugün çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben başkan seçilmeden önce en son ziyaretimi Adigey bölgesinde Tahtamukay’a gerçekleştirmiştim. Akabinde yaşanan gelişmelerden sonra bizler de Belediye Başkanı olmuş olduk. Nihayetinde bugün festival vesilesiyle birçok kardeş şehrimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Misafirlerimiz şehrimize gelmeye başladı. İlk gelen heyette Tahtamukay Belediye Başkanımız Ali Neujrok ve beraberindeki heyet. Kendileri de ifade ettiler bu kardeşlik ilişkisi bizden önce kurulduğu gibi bugün de devam edecek. İnşallah yarın daha da arttırarak devam ettirmeye çalışacağız” ifadelerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç