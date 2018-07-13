Tahtakumay’dan İnegöl’e dostluk ziyareti

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali cumartesi günü başlıyor. Festival için yurt dışından davet edilen kardeş şehirlerin heyetleri İnegöl’e gelmeye başladı. İlk gelen heyet, Adigey bölgesinden Tahtamukay Belediye Başkanı Ali Neujrok ile beraberindeki delegasyon oldu. Tahtamukay heyeti, İnegöl ziyareti kapsamında bugün Belediye Başkanı Alper Taban’ı da ziyaret etti. Ali Neujrok, “Bizi buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Alper başkanımızı tebrik ediyoruz. İki tarafın da karşılıklı gelip gitmelerinin bizi mutlu ettiğini belirtmek istiyoruz. Bunun devamını da bekliyoruz” dedi.

Alper Taban ise, “Bugün çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben başkan seçilmeden önce en son ziyaretimi Adigey bölgesinde Tahtamukay’a gerçekleştirmiştim. Akabinde yaşanan gelişmelerden sonra bizler de Belediye Başkanı olmuş olduk. Nihayetinde bugün festival vesilesiyle birçok kardeş şehrimizle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Misafirlerimiz şehrimize gelmeye başladı. İlk gelen heyette Tahtamukay Belediye Başkanımız Ali Neujrok ve beraberindeki heyet. Kendileri de ifade ettiler bu kardeşlik ilişkisi bizden önce kurulduğu gibi bugün de devam edecek. İnşallah yarın daha da arttırarak devam ettirmeye çalışacağız” ifadelerinde bulundu.