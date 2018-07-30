Tahtalı şeftalisi bu festivalle adını duyuruyor

Tahtalı Şeftali Festivali’nde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Festivalleri sadece eğlence maksatlı değil, aynı zamanda halkı bilgilendirmek için de düzenliyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin, şeftali üretiminde önemli bir yere sahip olan Tahtalı Mahallesi’nde, “Şeftival” adıyla düzenlediği 3. Tahtalı Şeftali Festivali, büyük ilgi gördü. Halkın akın ettiği festivalde üreticiler ürünlerini sergiledi, vatandaş da üretildiği yerden şeftali alma imkânı buldu. Nilüfer Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yetişen ürünlerin tanıtımına katkı sağlamak için düzenlediği festivallerden biri olan 3. Tahtalı Şeftali Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalleri sadece eğlence maksadıyla değil, halkı tarım konusunda bilgilendirmek için düzenlediklerini vurguladı. Başkan Bozbey, “Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak istiyoruz. Toprağımıza sahip çıkarsak buralarda çok kaliteli sağlıklı ürünler elde ederiz. Sağlıklı nesiller yetiştirmiş oluruz. ‘2050 yılında iki kişiden biri alzheimer hastası olacak’ deniyor. Bu nedenle sağlıklı ürünlere sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Aynı zamanda tarım şehri olan Nilüfer’de her zaman üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Bozbey, Türkiye’de tarımın her geçen gün zorlaştığını söyledi. Bozbey konuşmasına şöyle devam etti:

“Bursa’nın şeftalisinin ne kadar kıymetli olduğunu bilenlerdeniz. Ama artık Bursa’nın yarma şeftalisini kaybetme noktasına geldik. 1960’lı yıllardan itibaren başlayan sanayileşme sonucu tarım alanları azaldıkça şeftalimiz de tükenmeye başladı. Farklı alanlarda üretim yapan çiftçimizin emeğinin karşılığını alamaması da azalmayı tetikledi.”

Mahalle halkından ellerindeki değerleri korumalarını da isteyen Başkan Bozbey, özellikle ekşi maya konusunda çağrıda bulundu. Bozbey, “Unda katkı var, buğdayda katkı var. Ama ekşi mayada katkı olmasın diye nenelerimizden kalan ekşi mayayı kullanmaya devam edelim. Ekşi maya ile büyüyen nesiller daha sağlıklı olur” dedi.

Dünya üzerinde yaşanan tarımsal oyunların neticesinin görülmeye başladığını vurgulayan Bozbey, “İnsanlar günümüzde çeşit çeşit hastalıklarla karşılaşıyor. Ziraî ilaçlar, gübreler bizi adım adım zehirliyor. Çocuklarımızı koruyabilmek için bilinçlenmeliyiz. Artık tohum bulamıyoruz. Tohumlar köreldi. Nilüfer Belediyesi olarak Tohum Kütüphanemiz var. Burada tohum üreterek herkese dağıtıyoruz. Sağlıklı ömür sürmek istiyorsak atalarımızın tohumlarına dönmeliyiz” dedi.

Bursa İl Gıda ve Tarım Müdürü Hacı Dursun da Bursa’nın tarım şehir olduğuna işaret ederek, “Bursa’da yaklaşık 70 bin ton şeftali üretilmektedir. Bunun önemli bölümü de Nilüfer’de üretilmekte. Şeftalimizi tanıtmak için bu festival çok önemli” ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde ‘Şeftalili Lezzetler’, ‘En İyi Şeftali Yetiştiriciliği’, ‘Pasta Süsleme’ yarışmaları da düzenlendi.

Büyük ilgi gören Şeftalili Lezzetler Yarışması’na Tahtalı Mahallesi’nden 21 kadın farklı tatlarla katıldı. Şeftali’den yapılan yemek ve tatlıların yer aldığı yarışmada jüri en iyiyi seçmekte zorlandı. Yarışmada Elif Turna’nın “Köy ekmeği yatağında şeftali kebabı” birinci seçildi. ‘Şeftalili kuzu sote’ ile Mevlüde Oktay ikinci, ‘Şeftali çanağında güveç’ ile de Şerife Dalan üçüncü oldu.

Düzenlenen En İyi Şeftali Yetiştiricisi Yarışması’nda da üreticilerden İsmail Işık birinci, aynı zamanda Tahtalı Mahalle Muhtarı olan Mehmet Oktay ikinci, Raif Sancar da üçüncü oldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Minik Şefler Pasta Süslüyor’ isimli pasta süsleme yarışmasında da 5 grup halinde mücadele eden bütün minikler birinci ilân edildi.

Festivalde yarışmaların ardından Nilüfer Halk Dansları ekipleri muhteşem bir gösteri sundu. Sergiledikleri performans ile beğeni toplayan ekiplere vatandaşlar da eşlik edince renkli görüntüler çıktı ortaya. Bir ara Başkan Bozbey de alanda oynayanlara eşlik etti.

Festivalin finalinde de Sonuç adlı grup sahne aldı. Performanslarıyla büyük alkış olan Sonuç Grubu üyeleri, haraketli parçalarıyla Tahtalı Mahallesi’nde coşku dolu anlar yaşattı.