Tahtalı’da bin kişi birlikte iftar açtı

Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de mahalle halkının iftar birlikteliğine ortak oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde düzenlediği iftarlar geniş katılımla gerçekleşiyor. Son olarak Tahtalı Mahallesi’nde düzenlenen iftara yaklaşık bin kişi katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de Tahtalı’daki iftarda yer aldı. Mahalle meydanında düzenlenen iftara katılanlar aynı sofra etrafında toplanarak birlikte oruç açma mutluluğu yaşadı. İftar saatinin gelmesiyle de önce dualar edildi ardından da oruçlar açıldı.

Yemeklerin yenmesinin ardından Başkan Bozbey, mahalle halkıyla çay içerek sohbet etti. Bozbey, mahallenin sorunlarını ve çözüm önerilerini de dinledi. Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nda açtığı Ramazan Sokağı’nda her gece farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ramazan Sokağı’nda bu defa Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin etkinlikleri yer aldı. Gecede, Grup Üçleme sahne alarak yöresel türküler seslendirdi. Bursa ve Malatyalıların büyük ilgi gösterdiği geceye Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri katıldı. Katılanların keyifli bir gece yaşadığı konserin sonunda Başkan Bozbey ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sanatçılara çiçek vererek teşekkür ettiler. Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Yıldırım da Bozbey ve Kayışoğlu’na Malatya kayısısı hediye etti.