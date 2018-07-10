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10 Temmuz 2018 17:30

Takas yoluyla kamulaştırmada mutlu son

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kentsel dönüşüm için istimlâkler sürüyor.

Takas yoluyla kamulaştırmada mutlu son

10 Temmuz 2018 17:30


kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Emlâk İstimlâk Müdürlüğü tarafından 2018 yılı kamulaştırma planlarında yer alan bir taşınmaz daha belediye yatırım programına dâhil edilerek istimlâk edildi. İmar planlarında yolda kalan Demirsubaşı Mahallesi 218 ada 10 parselde ki 3 katlı binanın takas yoluyla kamulaştırılması gerçekleştirildi. Yapılan takas karşılığında Gemlik Belediyesinin kendi kuruluşu olan GEMTAŞ A.Ş tarafından Cumhuriyet Mahallesi Çamlık mevkiinde yaptırılan konutlardan daireler mülk sahibi vatandaşlara teslim edildi. Başkanlık makamında tapuları teslim edilen vatandaşların sevinçleri gözlerinden okundu.


Başkan Refik Yılmaz, “30 yıldan beri vatandaşımızın yeri yeşil alanda kalmış; fakat karşılığında hiçbir yer verilmemiş, kamulaştırma yapılmayıp, atıl bir şekilde bırakılmıştı. Belediyemizin kendi kuruluşu olan GEMTAŞ A.Ş. ile burada ilk etap konutlarımızı bitirdik. Dönüşümü ve takası gerçekleştirmiş olduk. Birinci sınıf inşaat işçiliği ve malzemesi ile birlikte hem konforlu hem deniz manzaralı dairelerimizin ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.




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