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07 Eylül 2018 21:37

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Bursa’da meydana gelen kazada, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

07 Eylül 2018 21:37


Edinilen bilgilere göre, 16 KHP 18 plakalı otomobil ile Bozüyük istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Oğuzhan Sel, İnegöl şehir merkezi mevkiinde önündeki kamyonu sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki tel örgüleri yırtıp, enerji nakil hattı direğini devirerek karşı şeride geçti. Takla atan otomobil yol ortasında dururken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.


Genç sürücü kazada yara almazken kaza yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Oğuzhan Sel sağlık ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilirken, yol ortasında ters vaziyette duran araç kurtarıcı vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.


Kurtarma çalışmalarını izleyen bazı vatandaşların cep telefonları ile canlı yayın yapması dikkat çekti.




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