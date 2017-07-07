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07 Temmuz 2017 19:19

Takla atan araçtan sağ çıktılar

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

Takla atan araçtan sağ çıktılar

07 Temmuz 2017 19:19


Kaza bugün saat 18.00 sularında meydana geldi. Adapazar’ı istikametinden gelen 16 PR 078 plakalı aracın sürücüsü Nilay Bulut, Kaynarca köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan araç, içinde bulunan ikisi çocuk dört kişi ile birlikte yolda taklalar atarak ters döndü. 112 ekipleri, hafif yaralı dört kişiyi İznik Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kazada hafif yaralanan Nilay Bulut (42), Elif Azra Bulut (18), Muhammed Bulut (13) ve Mustafa Tuğra’nın (8) hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




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