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29 Temmuz 2018 22:32

Takla atıp dereye uçan otomobilde 4 yaralandı

Ankara karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Takla atıp dereye uçan otomobilde 4 yaralandı

29 Temmuz 2018 22:32


Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Ankara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye Bursa’dan İnegöl’e doğru seyir halinde olan Cabir B. yönetimindeki 16 ABH 842 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre plakası ve sürücüsü alınamayan bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düşerek takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü Cabir B. ile araç içerisinde bulunan Makbule B., Kenan B., Yusuf B. araç içerisinde sıkıştı. 4 yaralı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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