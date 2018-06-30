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30 Haziran 2018 14:34

Taklalar atan arabadan burnu bile kanamadan çıktı

Bursa’da takla atan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Taklalar atan arabadan burnu bile kanamadan çıktı

30 Haziran 2018 14:34

O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza Sırameşeler metro istasyonunun önünde meydana geldi. Merkez istikamete giden plakası ve kimliği belli olmayan otomobil sürücü, olayı gören vatandaşların iddiasına göre, ara sokaktan önüne çıkan otomobile çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, önce yol kenarındaki ağaca, sonra aydınlatma direğine çarpan otomobil, iki takla attıktan sonra ters şekilde durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden burnu bile kanamadan çıkarılan sürücü Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada her iki otomobilde de hasar meydana gelirken, kimsenin yara almaması büyük bir faciayı önledi. Hurdaya dönen otomobilde radyonun açık kalarak müzik çalması dikkatlerden kaçmadı. Trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri kazanın sebebini araştırıyor.




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