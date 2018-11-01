Taksici gaspına 8 yıl 9 ay ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bindiği taksi sürücüsünü gasp eden şüpheli 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Haziran 2017 tarihinde Bursa Doğu Garajından aldığı müşterisini İnegöl'e getirmek için gece 02.00 sıralarında yola çıkan 16 T 0446 plakalı ticari taksi sürücüsü Kudret Boralı (57), Şehitler mevkiine geldiğinde başına dayanan silahla şok yaşadı. Arka koltukta oturan silahlı gaspçı "Tabancada 6 tane mermi var, hepsini sıkarım, bu karanlıkta kimse göremez. Taksiyi kenara çek, üzerindeki paraları ve cep telefonunu ver" diyerek tehdit etti. Tehdit üzerine taksiyi yol kenarına çeken şoför ile gaspçı arasında tartışma yaşandı.

Bu sırada Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü, şarampole düşen taksinin yanında yaşanan tartışmayı görerek durdu. Otobüsten inen yolcuları gören gaspçı, ağaçlık ve ekili alana doğru kaçarak izini kaybettirdi. Parası ve cep telefonu gasp edilen taksicinin hayatını kurtaran yolculardan birisi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarmada ifadesi alınan taksi şoförü Kudret Boralı, "Müşteriyi Bursa'dan aldım. İnegöl girişinde Yeniceköy Mahallesi yakınlarında şantiye var, orada çalışan işçiyim dedi. Fiyatta anlaştık. Tam buraya geldik, arkadan boynuma sarıldı, paralarımı istedim. Silahında 6 mermi olduğunu ifade edip ‘sıkarım' dedi. 310 TL paramı ve cep telefonumu aldı" dedi.

1 ay sonra yakalandı

Olayın ardından araştırmalarını sürdüren İnegöl jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan incelemeler neticesinde olayı 29 yaşındaki Mehmet G. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Gürsu ilçesinde ikamet eden şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.G. tutuklandı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Mehmet G'ye son sözleri soruldu. Suçu işlemediğini iddia eden Mehmet G, "Suçsuz olduğum bellidir. Taksiciyi ben gasp etmedim. Neden beni teşhis etmiş onu da anlamadım. Kamera görüntülerindeki kişi kesinlikle ben değilim. Bana benzerlik göstermektedir. 2016 yılındaki Facebook fotoğraflarımı dosya da sundum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa üzerine atılı silahlı yağma suçunu işlediği sabit olduğuna hükmederek Mehmet G'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.