Taksicilerin ‘Panorama 1326' durağı

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyesi taksiciler, Osmangazi Belediyesi'nin inşa ettiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu ve taksi şoförlerini önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. 42 metre kubbe açıklığıyla dünyanın tam panoramik en büyük müzesi özelliğine sahip Fetih Müzesi'nin giriş katındaki 16 büyük tablo, İznik çinileri, amfi sahne, konferans salonları ve 4 bin kitap kapasiteli kütüphanesini inceleyen şoförler, Bursa'nın her anlamda etkileyici bir eser kazandığını söyledi. Daha sonra dev kubbeye çıkan şoförler, 6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı panoramik resmi gördüklerinde ise hayranlıklarını gizleyemedi.

Fetih Müzesi'nin eski Bursa'yı anlatan güzel bir çalışma olduğuna dikkat çeken Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, “Eski bir Bursalı olarak müzeye ilk geldiğimde Panorama 1326'nın bizi bu kadar heyecanlandıracağını tahmin etmedim. Taksici esnafımız kendilerini turizm elçisi olarak görüyor. Çünkü gelen turist şehri tanımak adına bilgi alışverişi yapıyor. Şehrimize değer katacağına inandığım bu müzeyi herkesin görmesini tavsiye ediyoruz” dedi.