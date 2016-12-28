Taksideki uyuşturucu sevkıyatına polis operasyonu

Bursa’da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda taksi ile sevkıyatı yapılan 4 bin 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Yolu uygulama noktasından geçen ticari taksiyi durdurdu. Ticari takside yapılan aramada 4 bin 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ticari takside bulunan D.B. ile A.S. gözaltına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahalellesi’nde narkotik ekipleri durumundan şüphelendikleri M.C.’nin üst aramasında ise 20 gram esrar maddesi ele geçirdi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.