Talha Uğurluel, Fetih Müzesi'nde Kudüs'ü anlatacak

Tarihçi yazar Talha Uğurluel, Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Kudüs'ü anlatacak.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu olarak resmedildiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, farklı kültür faaliyetlerine de ev sahipliği yapmaya başladı. Kudüs tarihi hakkında eserleri bulunan Talha Uğurluel, 16 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde okurlarıyla buluşacak. Müzenin bin kişilik amfi sahnesinde “Dinlerin Başkenti Kudüs Eski Şehir” konulu sohbette Uğurluel kitaplarını da imzalayacak. Vatandaşlar, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa'yı da gezme imkânı bulacak.