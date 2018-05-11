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11 Mayıs 2018 13:09

TANAP 12 Haziran’da hizmete alınıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP projesinin 12 Haziran’da hizmete alınacağının müjdesini verdi.

TANAP 12 Haziran’da hizmete alınıyor

11 Mayıs 2018 13:09


Bursa’da Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) düzenlediği 11’inci sektör toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Milli enerji ve maden politikası kapsamında sizlerle paylaştığımız hedeflere ulaşmak için çok büyük bir ivme yakaladık. Bu ivmenin düşmemesi için çok yoğun bir mesai harcıyoruz. İşte yüzyılın projesi olarak nitelendirdiğimiz bugünlerde son aşamasına geldiğimiz ve bugün tarih müjdesini de vereceğimiz Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ni (TANAP) Allah’ın izniyle 12 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanları ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz. İşte istikrar, liderlik, vizyon budur. İşte Türkiye bu üçünün, sadece bölge coğrafyasında değil dünyada da sayılı rol model lider ülkelerinden biri olmasıyla birlikte, onlarca yıllık bu hayal gerçek oldu. 12 Haziran’da milletimizin katılımıyla hayata geçiriyoruz. 25 Haziran sabahı Türkiye’nin hedeflerine ulaşmak için uyguladığı tüm projeleri hayata geçirmek için yeni bir başlangıç olacak. Çünkü bizim enerjide, sadece enerji değil tüm sektörel alanlarda yeni bir hikaye yazacağımız, yeni bir dönem başlıyor” dedi.




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