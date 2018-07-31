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31 Temmuz 2018 15:11

Tanıtım ve Kariyer Planlama Günleri başlıyor

Uludağ Üniversitesi, üniversite adayı öğrencilere yönelik ‘Tanıtım ve Kariyer Planlama Günleri’ düzenliyor.

Tanıtım ve Kariyer Planlama Günleri başlıyor

31 Temmuz 2018 15:11

1-12 Ağustos tarihleri arasında Görükle Merkez Kampusu’nda devam edecek tanıtımda her konuda bilgiler verilecek.


Seçilecek üniversite ve bölüm ile hayatlarına yön verecek adaylar için Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından 1-12 Ağustos tarihlerinde ‘Tanıtım ve Kariyer Planlama Günleri’ düzenleniyor. Alanında uzman personelin bilgiler vereceği kariyet günlerinde bütün fakülteler, meslek yüksekokulları ve kampustaki sosyal faaliyet imkânları üniversite adayı gençlere aktarılacak.


Adayların öğrenim görecekleri üniversiteleri seçerken tecrübeye, iş dünyasıyla ilişkilere, istihdama, uluslararası alanda sunulan olanaklara, staj ve dil öğretimi gibi unsurlara dikkat etmeleri gerektiğini belirten BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, adayların imkânlar dahilinde üniversitelere giderek ziyarette bulunmasının önemli olduğunu söyledi. Rektör Ulcay, “Akademisyenler, yöneticiler ve öğrencilerle bir araya gelmek büyük önem arz ediyor. Eğitim alınacak ve ortalama 4 yıl boyunca kalınacak kentin görülmesi ve yaşam şartlarının araştırılması gerekiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bu süreçte tüm ziyaretçilerimize üniversitemizi ve imkânlarımızı en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız. Öğrenciler, faaliyet boyunca şehir kültürü, konaklama imkânları, üniversite yerleşkesi, fakülteler, meslek yüksekokulları, burslar, yemekhane gibi çok sayıda konuda ayrıntılı bilgi sahibi olabilecekler” diye konuştu.




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