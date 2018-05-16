Tanker kapağı fırladı: 3 yaralı

Kapağın çarptığı 3 çalışan yaralandı.

Olay, Bursa Orhangazi’de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir işçinin tankerin üzerinde bulunan ve açmaya çalıştığı kapak basınçtan dolayı yerinden fırladı. Bu esnada tırın üzerinde bulunan Furkan Kıllı (22), Mustafa Türker (36) ve Ümit Pala (34), kapağın isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.