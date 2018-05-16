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16 Mayıs 2018 16:00

Tanker kapağı fırladı: 3 yaralı

Orhangazi’de faaliyet gösteren bir fabrikada işçinin açmaya çalıştığı tanker kapağı yerinden fırladı.

Tanker kapağı fırladı: 3 yaralı

16 Mayıs 2018 16:00

Kapağın çarptığı 3 çalışan yaralandı.


Olay, Bursa Orhangazi’de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir işçinin tankerin üzerinde bulunan ve açmaya çalıştığı kapak basınçtan dolayı yerinden fırladı. Bu esnada tırın üzerinde bulunan Furkan Kıllı (22), Mustafa Türker (36) ve Ümit Pala (34), kapağın isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.




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