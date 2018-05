Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Sempozyuma katılan edebiyatçılar ve akademisyenler, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatını ve şiirlerini ele aldı.

Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyum 3 oturum olarak gerçekleştirildi. Sempozyumun ilk oturumunun moderatörlüğünü yazar-şair Metin Önal Mengüşoğlu yaptı. İlk oturumda konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Abdullah Uçman, ‘Bir Poetik Metin Olarak Antalyalı Gence Mektup’, Prof. Dr. Baki Asiltürk, ‘Tanpınar’ın Mektuplarındaki Şairler’, Dr. Özge Şahin ise ‘Bir Şiir Atölyesi Olarak Mektuplar’ konulu sunumlarını yaparak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirleri ve mektupları hakkında bilgiler verdi. Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu’nun ikinci oturumunda moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdullah Uçman, yaparken, konuşmacı koltuğunda oturan Prof. Dr. Nesrin Karaca, “Tanpınar’ın Mektuplarında 20. Yüzyıl Avrupa Şehirleri’, Arşiv Görevlisi Zeynep Gezgin, “Seyahat Denen Yalnızlık Mektebi/Mektuplarda İstanbul Özlemi’, Erol Gökşen ise, ‘Tanpınarın Mektuplarında Gündelik Hayat’ konularını ele aldı. Sempozyumun son oturumunda ise moderatör Prof. Dr. Baki Asiltürk öncülüğünde Dr. Fatih Altuğ, ‘Tanpınar’ın Kurmaca Mektuplarında Sınır İhtirafları’, Halil Solak, ‘Müsvedde, Tasvih, ve Telli: Tanpınar Kitaplarını Nasıl Yayımladı?’ ve Prof. Dr. Handan İnci de, ‘Tanpınar’dan Yeni Mektuplar’ konularında bilgilerini edebiyatseverlere aktardı.

“Gençlerimizi edebi faaliyetlere yönlendiriyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu’nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Osmangazi Belediyesi olarak edebiyat alanında yaptığımız çalışmalarla öne çıkan bir belediyeyiz. Özellikle 17 yıldır aralıksız düzenlediğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması ile Türkiye’ye örnek oluyoruz. Bizler neredeyse her alanda yatırım ve hizmet üretsek de özellikle sanatsal ve edebi alanda yaptığımız etkinliklere büyük önem veriyoruz. Bu tür etkinlikler ile gençlerimizi hem edebiyat alanındaki faaliyetlere yönlendiriyoruz hem de edebiyatçılarımızın hayatları ve eserleri hakkında araştırmalar yapılmasını sağlıyoruz. Bu yarışmamız ile Türk edebiyatına yeni sanatçılar kazandırıyoruz. Yarışmamızda dereceye giren ve daha sonra bu yarışmada jüri görev yapan yarışmacılar oldu. Edebiyatseverlerin yeteneklerini keşfetmelerine vesile oluyoruz. Her yıl yurtiçi ve yurtdışından yüzlerce eser yarışmamıza katılıyor. Bu yılki yarışmamıza toplam 342 eser başvuru yaparken, bu eserlerin 20 tanesi farklı ülkeden oldu. Bu yarışmamızın Azerbaycan’da da düzenlendiğini öğrendik. Hatta oradaki yarışmada dereceye girenler Türkiye seyahati ile ödüllendirildi ve bizleri de ziyarete geldiler. Yarışmamızda özellikle jüri üyelerimiz büyük emek sarf ediyorlar. Kıymetli jüri üyelerimiz yüzlerce sayfa eseri okuyarak değerlendirmeye alıyor. Bu etkinliğimizi biraz daha genişlettik ve üç yıldır Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu da düzenliyoruz. Ayrıca Ahmet Hamdi Tanpınar Dergisi’ni çıkartıyoruz. Her yarışma sonunda dereceye giren eserler kitap haline getiriliyor. Edebiyatçılar ve araştırmacılar için yeni bir eser ve kaynak ortaya koymuş oluyoruz. Kıymetli jüri üyelerimizin emeği çok büyük. Binlerce sayfa eseri okuyarak değerlendirmeye alıyorlar. Jüri üyelerimize ve tüm yarışmacılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldı

Sempozyum sonunda Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda dereceye giren eserler için ödül töreni düzenlendi. Ahmet Hamdi Tanpınar anısına bu yıl mektup dalında düzenlenen yarışmayı Çorum’dan Serkan Erden “Baba” adlı eseriyle kazanırken, Ankara’dan Tuba Dere “Ölümsüz Adam” adlı eseriyle ikinci, Antalya’dan Mustafa Tokat da “Sevgili ve Muhterem Efendim” adlı eseriyle üçüncü oldu. Yarışmanın mansiyon ödüllerini ise Denizli’den Hasan Atik “Aziz Hamdi” ve İstanbul’dan Eren Ergün “Sevgili Ahmet Hamdi” adlı eseriyle aldı. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte protokol üyeleri takdim etti.