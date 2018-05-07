Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda sonuçlar açıklandı

’sini düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın sonuçları belli oldu. Bu yıl mektup dalında düzenlenen yarışmada birinciliği, Çorum’dan Serkan Erden “Baba” simli eseriyle kazandı.

Edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması, bu yıl mektup dalında düzenlendi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Sümbüllü Bahçe Konağı’nda jüri üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, bu yılın kazanan isimlerini açıkladı.

Osmangazi’nin tarihi ve kültürel misyonunu en iyi şekilde yaşatmaya yönelik birçok çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Dündar, “Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması da bunlardan biri. Sadece fiziki çalışmalar değil, manevi değerlere de önem veriyoruz. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıyoruz. Edebiyatımıza ve şiirlerimize sahip çıkıyoruz. Osmangazi’nin tarihten gelen köklü yapısı çok uzaklardan hissediliyor. Bu yıl düzenlediğimiz Fetih Şenlikleri’ne Özbekistan, Kazakistan ve Afganistan gibi ülkelerden misafirler geldi. Bu coğrafyayı göz önünde bulundurarak, tarihteki misyonumuza uygun şekilde faaliyetler yapıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması bunun güzel bir örneği” dedi.

“Etkinliklerimiz dünyada ses getiriyor”

17 yıldır başarılı bir şekilde devam eden yarışmanın Türkiye dışından da takip edildiğini kaydeden Dündar, “Türkiye çapında düzenlenen bu yarışmaya, Türkiye dışından da eserlerin katıldığını görüyoruz. Mektup dalında düzenlediğimiz bu yılki yarışa, 50 farklı şehirden toplam 342 eser katıldı. İspanya, Almanya, İsviçre, Yunanistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden 20 eser başvuru yaptı. Bu bizleri memnun ediyor. Burada yaptığımız bir etkinlik dünyanın farklı ülkelerinden ses getiriyor. Bu yarışmayla birlikte yeni eserlerin, yeni yazar ve şairlerin ortaya çıkması çok önemli. Geçtiğimiz yıldan itibaren bu yarışmayı bir sempozyum ile sürdürüyoruz. Sempozyumla birlikte Tanpınar Zamanı Dergisi’ni de yayınlıyoruz. Tüm yarışmaya katılanları ve seçici kurulda yer alan jüri üyelerin tebrik ediyorum” diye konuştu.

Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin, mansiyon kazananlara da 2 bin 500 TL ödül verilecek. Yarışmada ilk 13’e giren eserler “Pek Muhterem Hamdi Beyciğim” adıyla kitap haline getirildi.

Mektup Yarışması Birincisi Çorum’dan

Mektup yarışmasında Çorum’dan Serkan Erden “Baba” adlı eseriyle kazanırken, Ankara’dan Tuba Dere “Ölümsüz Adam” adlı eseriyle ikinci, Antalya’dan Mustafa Tokat da “Sevgili ve Muhterem Efendim” adlı eseriyle üçüncü oldu. Yarışmanın mansiyon ödüllerini ise Denizli’den Hasan Atik “Aziz Hamdi” ve İstanbul’dan Eren Ergün “Sevgili Ahmet Hamdi” adlı eseriyle aldı.

Yarışmanın ödül töreni, 12 Mayıs Cumartesi günü Ördekli Kültür Merkezi’nde yapılacak ve aynı gün Tanpınar Sempozyumu gerçekleştirilecek.

Birbirinden değerli edebiyatçıların mektup üzerine bildiriler sunacağı sempozyumda, yarışmada dereceye giren eserlerden oluşan kitap ve Tanpınar Zamanı Dergisi’nin 2. sayısı okuyucularla buluşacak.