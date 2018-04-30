Taraftardan Bursaspor’a tam destek

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 31. hafta karşılaşmasında sahasında Atiker Konyaspor’u konuk ediyor. Bursaspor, bu maçı kazanarak, nefes almak, Konyaspor ise alt sıralardan yukarıya doğru çıkmak istiyor.

Tribünler doldu

Öte yandan yeşil-beyazlı yönetimin hafta içerisinde bilet fiyatlarını düşürmesinin ardından taraftarlar üzerine düşen görevini yaptı. Biletleri tüketen yeşil-beyazlı taraftarlar tribünlerdeki yerini aldı. Karşılaşma öncesinde tribünlerde futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, atkı şov yaptı. Atiker Konyasporlu taraftarlarda kendilerine ayrılan yerin büyük bölümünü doldurdu.

Volkan Şen’e tepki

Bursasporlu taraftarlar maç öncesinde eski futbolcuları Volkan Şen’e tepki gösterdi. Atiker Konyaspor taraftarları ise, bunun üzerine Volkan’a moral vermek için destek oldu.