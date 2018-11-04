Tarih dersleri Fetih Müzesi'ne taşındı

Müzedeki tabloları ve panoramik resmi dikkatle inceleyen öğrenciler hem Osmanlı'nın kuruluş dönemi hem de Bursa'nın fethi hakkında detaylara ulaşabiliyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan dünyanın tam panoramik en büyük müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, mimari ve sanatsal güzelliklerinin yanı sıra öğrencilerin eğitimi açısından da değer taşıyor. Henüz resmi açılışı olmayan müzeyi tanıtım ziyaretleri kapsamında şu ana kadar 30 okul ve bin 990 öğrenci ziyaret etti. Bursa'nın fethinin panoramik olarak tasvir edildiği müzeye ayak basan öğrenciler ilk olarak Ertuğrul Gazi'den başlayarak 2. Murad'a kadar Bursa'da medfun bulunan 6 Osmanlı Sultanı'nı ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarının önemli olaylarının resmedildiği 16 tabloyu görme fırsatı buluyor.

Öğrenciler 10 bin figür arasında kayboluyor

Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan “Panorama 1326 Bursa” Fetih Müzesi'nin kubbe bölümünde yer alan resim ise öğrencileri 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine götürüyor. Tam panoramik olmasından dolayı 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan öğrenciler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Adeta canlı gibi görünen figürler öğrencilere Osmanlı'nın ilk döneminde yaşam tarzı, ordu, ve halk hakkında detaylı ipuçları veriyor. Tarih meraklısı çocuklar panoramik resmi incelediklerinde 692 yıl öncesinin Bursa'sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık ediyor. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi “İlk Osmanlılar”, diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma, yani Bizans. Arka planda Uludağ ve dağın eteğinde Bursa şehri ve kalesi.

İsmi fetih felsefesi barış

Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resimde, şehirden ayrılarak İstanbul'a gitmeye çalışan Bizanslılar'ın kale kapısından çıkışı tasvir ediliyor. Ön planda, Türkmenlerin kadınıyla erkeğiyle şehri terk edenlere ikram görüntüleri yer alıyor. Panoramik resimde Oğuz Türkleri'nin yaşama gücü ve enerjileri anlatılıyor. Üç boyutlu alandaki tarihi harabe görselleri ise, Türkler Anadolu'ya gelmeden önce bu topraklarda yaşamış ve devrini doldurmuş medeniyetleri temsil ediyor. İki farklı dünyanın tarih sahnesindeki kesişme anının tasvir edildiği Fetih Müzesi'nde bir medeniyetin vedaya hazırlanışı, diğer medeniyetin ise tarihe ‘merhaba' deyişi öğrencilere tüm detaylarıyla anlatılıyor. Bizans ileri gelenleriyle görüşme ve Bizans Tekfuru'nun şehrin anahtarını Orhan Gazi'ye çadırında teslim edişinin resmedildiği panoramada ayrıca, Aktimur Hisarı, Cilimboz Deresi, Nekropol ve Pınarbaşı suyu, Balabanbey Hisarı, Gökdere Irmağı ve Uludağ eteğinde Orhan Gazi'nin karargahı ve askerleri dikkat çekiyor.

692 yıl öncesinin 6 Nisan gününe yapılan etkileyici yolculuk, öğrencilerin Osmanlıların tarih sahnesine çıkışı sayılan Bursa'nın fetih anına tanık olmalarını sağlıyor.