Tarih şehri Bursa tuvallerde

Şehir ressamı Ömer Faruk Boyacı, “Asırlık Kentlerin Gizli Yüzleri: Bursa” isimli ilk kişisel resim sergisini Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi'nde açtı.

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür A.Ş.'nin destekleri ile açılan sergide şehirlerin tarihe ışık tutan mimarî yapılarına teknik çizimlerinin ışığında yeni bir bakış açısı kazandıran eserler yer alıyor. Ömer Faruk Boyacı'nın eserleri, sanatseverlerin takdirini kazandı. Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, Bursa'nın bir kültür sanat kenti olduğunu, sanatın ve sanatçının desteklenmesini önemsediklerini söyledi.

Kocabıyık, sanatla ilgilenen herkesi Bursa'yı tuvaller ile anlatan sergiyi gezmeye davet etti. Bir dönem ünlü ressam Cemal Toy'un asistanlığını da yapan Ömer Faruk Boyacı ise, Bursa'nın tanıtılmasına sanatla katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığı ifade etti. Boyacı, “Eserlerimde minyatür sanatından ve modern sanat akımlarından etkileniyorum. Mahallî figürlerimizi kullanarak özgün kompozisyonlar oluşturuyorum. Amacım Bursa'ya ait değerleri ebedileştirerek iz bırakmak” dedi.

Sergi 29 Eylül'e kadar açık kalacak.