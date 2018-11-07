Tarihçi Uğurluel: “Dünyanın en güzel ve etkileyici müzesi”

Sanat tarihçisi Talha Uğurluel, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne hayran kaldı. Ünlü tarihçi, dünyada gezdiği panoramik müzeler arasında en etkileyicisinin “Panorama 1326 Bursa” olduğunu söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın fethini 3 boyutlu anlatan Fetih Müzesi'nde tarihçi-yazar Talha Uğurluel'i ağırladı. Ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina sertifikalı müzenin giriş katındaki 16 büyük tablo, geleneksel çiniler, amfi sahne, kütüphane ve konferans salonlarını gezen Uğurluel, 6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı panoramik resmi ise ‘tarihe ışınlanma' olarak yorumladıi.

“Dev kubbe Mimar Sinan'ın Selimiye'sini geçti”

Eski Bursa'yı yeni nesillere aktarmada Fetih Müzesi'nin büyük rol oynayacağını ifade eden Talha Uğurluel, “Dünyanın birçok yerinde panoramik müzeleri gezmiş biri olarak burada kullanılan son teknoloji beni oldukça etkiledi. 42 metre açıklığında kubbe inşa ederek, Mimar Sinan'ın 32 metre açıklığındaki eseri Selimiye Camii'ni geçtiği için Osmangazi Belediyesi'ni tebrik ediyorum” dedi.

3 boyutlu resim tekniğinin müzeye bir tabiat havası kattığını anlatan Uğurluel, panoramik resimde bütün teferruatların düşünüldüğüne dikkat çekerek, “Tarihçi olmama rağmen kubbeyi gezerken bir sürü yeni bilgi öğrendim. O günkü Bursa kalesi, insanların kıyafetleri, Bizans tekfurunun pelerin renginin bile atlanmaması beni oldukça şaşırttı. Mimaride antik Roma'nın kullanılması da büyüleyici. Dünyanın en iyisi olduğunu düşündüğüm Panorama 1326 Bursa'nın bundan sonra yapılacak panoramik müzelere örnek olacağına inanıyorum. Bir devrin bitişi ve başka bir devrin başlangıcı olarak nitelendirebileceğimiz kubbe bölümünü gezenler tarihimizi adeta yaşayacaklar. Günümüz teknoloji dünyasında ciltler dolusu kitapların yanı sıra bu görsel şölenin de gençlerimize faydalı olacağına inanıyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Her çarşamba halk günü

Öte yandan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde her çarşamba halk günü olacak. Bugün başlayan halk gününe vatandaşlar ilgi gösterdi. İlk kez müzeye gelen vatandaşlar ve öğrenciler rehber nezaretinde müzeyi gezme fırsatı buldu. Gördükleri karşısında çok şaşıran vatandaşlar, "Dışarıdan çok güzel gözüküyordu. Ama içeriye girince böylesini beklemiyorduk. Buraya gelip tarihi canlı yaşıyoruz" dedi.