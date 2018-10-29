Tarihi Bursa evleri canlanıyor

yüzyıllardan kalma üç sivil mimarî örneği yapıyı yeniden ayağa kaldırıyor.

Tarihî ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalarda öncü belediye olan Osmangazi Belediyesi, şehir merkezindeki tarihî yapıları rekonstrüksiyon çalışmaları ile aslına uygun şekilde yeniden inşa ediyor. Tayakadın Mahallesi'nde mülkiyeti Ticaret Borsası'na ait 16. ve 19. yüzyıllardan kalma üç sivil mimarî örneği yapının yeniden inşasında sona gelindi. Toplam 678 metrekare inşaat alanına sahip olan üç binadan ilki ahşap karkas yapıda inşa edildi. Zemin artı 2 kattan oluşan ilk binanın içerisinde sergi salonları ile yönetim odası bulunuyor. Yine ahşap karkas yapıda olan ikinci bina, zemin artı 2 kat olarak inşa edilirken, binada okuma salonları ve yönetim birimleri yer alıyor. Zemin katı moloz taş duvar, üst katı ise ahşap karkas olan üçüncü bina ise zemin art 1 kat olarak inşa ediliyor ve binada toplantı salonu yer alıyor.

Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıktıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sahip olduğumuz tarihî eserleri yenileyerek tekrardan ayağa kaldırıyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak tarihî mirasa sahip çıkma noktasında öncü bir belediyeyiz. Bugüne kadar 567 restorasyon, röleve ve sokak sağlıklaştırma, tarihi çevre düzenlemesi gibi birçok çalışma yaparak tarihi mirası gün yüzüne çıkardık. Tarihi mirasa sahip çıkma noktasında yaptığımız çalışmalarla çok sayıda ödüle layık görüldük” dedi. Tayakadın Mahallesi'ndeki sivil mimarlık örneği yapıların yeniden inşasında sona gelindiğini belirten Dündar, “Bu çalışmalarımız ile bölgedeki tarihi dokuyu ortaya çıkaracağız. Bursa'nın tarihi ve turistik mekânlarının başında gelen Ördekli Kültür Merkezi ile Tayakadın Camii arasında kalan bölgede gerçekleştireceğimiz tarihi kültür adası projesi ile eski Bursa Evleri hayat bulacak” diye konuştu.