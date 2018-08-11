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11 Ağustos 2018 13:18

Tarihi çarşı ve hanlar bölgesi canlanıyor

Bursa Tarihî Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım ve çarşı esnafı, 7 asırlık çarşıya sağladığı katkılardan dolayı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tarihi çarşı ve hanlar bölgesi canlanıyor

11 Ağustos 2018 13:18


Burkay, çarşı ve hanlar bölgesinin Osmanlı Devleti’nin ilk ticaret bölgelerinden birisi olduğunu söyledi. Şehrin vitrini olan bölgenin kalkınması ve mimarî dokusunun bozulmadan geleceğe taşınmasını istediklerini belirten Burkay, “Çarşılar şehrimizin en önemli zenginliklerinden birisi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan bölgemiz şehir ticaretinin kalbinin attığı bir yer” dedi.


Başkan İbrahim Burkay, Payitaht Çarşı Projesi ile Türkiye’nin en önemli ticaret merkezleri arasında bulunan Bursa’nın tarihî dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşümün startını verdiklerini kaydetti. BTSO olarak çarşı esnafına yönelik değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Burkay, 3 Ağustos’ta başlayan Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nin bölgenin ticarî hayatına dinamizm katacağını vurguladı. ‘Tarihin Mirası Alışverişin Âlâsı’ sloganıyla düzenlenen kampanyanın 3 Kasım 2018 tarihine kadar süreceğini vurgulayan Başkan Burkay, “Akredite iş yerlerimizden toplam 100 TL’lik alışverişle kayıt yaptıran herkes, 10 otomobil kazanma fırsatına da sahip olacak. Çarşı ve hanlar bölgemiz, kent ekonomimizin kılcal damarı olan bir bölgedir. BTSO olarak çarşı esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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